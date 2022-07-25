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18:49 25.07.2022

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Відповідні укази №530/2022 та №531/2022 розміщено на сайті глави держави.

"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України", - йдеться у тексті указу.

Іншим указом від 25 липня Зеленський призначив на посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Андрійовича Хоренка.

25 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-майора Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Теги: #кадри #укази #ссо #зеленський

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