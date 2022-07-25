Словаччина може восени розглянути питання про передання Україні своїх бойових літаків радянського виробництва - міністр оборони

Словаччина може розглянути можливість передання Україні свого парку бойових літаків МіГ, збудованих у Росії за радянських часів, повідомляє у понеділок агентство Associated Press із посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Поки що ми не ухвалювали жодних рішень, ми не ведемо переговорів із цього питання, але ми готові обговорити це пізніше", - заявив Надь під час спільної пресконференції зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Він заявив, що питання про можливе передання 11 літаків МіГ-29 може бути розглянуто восени.

Надь зазначив, що передання Україні літаків потребуватиме переговорів із союзниками щодо можливих наслідків такого кроку.

У свою чергу Воллес заявив, що Велика Британія наразі не розглядає можливості передання Україні літаків, але готова надати Словаччині літаки для допомоги з охороною повітряного простору.

Словаччина уклала угоду зі США щодо закупівлі 14 винищувачів F-16 Block 70/72, які мають замінити літаки МіГ-29, проте їх доставлять не раніше 2024 року, зазначає агентство.