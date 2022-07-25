Події

15:35 25.07.2022

На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

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У Волинській області українські військові у понеділок збили два БПЛА, повідомив голова обладміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - написав Погуляйко у фейсбуці.

Він уточнив, що внаслідок падіння уламків є постраждалі. "Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - підсумував він.

 

Теги: #війна #бпла #волинська_область

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