На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

У Волинській області українські військові у понеділок збили два БПЛА, повідомив голова обладміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - написав Погуляйко у фейсбуці.

Він уточнив, що внаслідок падіння уламків є постраждалі. "Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - підсумував він.