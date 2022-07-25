Події

15:31 25.07.2022

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

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Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що головними успіхами українських партизанів у місті є успішний спуск із залізничних колій двох бронепотягів російських окупантів, знищення мосту між Мелітополем та Токмаком, а також побоювання місцевих колаборантів з'являтися на людях.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Федоров розповів, що після того, як окупанти змусили мелітопольців припинити масштабні проукраїнські мітинги, у місті розгорнувся широкий партизанський рух.

За словами мера, мелітопольські партизани націлені на виконання низки завдань, серед яких – припинення доставки вантажів воєнного призначення для окупантів, створення дискомфортних умов життя для російських загарбників та місцевих колаборантів.

"Вони не повинні почуватися на нашій землі вільно. І тут дуже дієві засоби морального тиску, починаючи від українського прапора біля колаборанта на дверях, закінчуючи розклеюванням анкет містом", - зазначив Федоров.

Водночас, відповідаючи на запитання про успіхи, яких вдалося досягти партизанському руху Мелітополя, міський голова сказав: "По-перше, два бронепотяги, які їхали до Мелітополя, були спущені з колій. Спочатку один, через три тижні другий. По-друге, повністю підірвано міст між Мелітополем і Токмаком, який точно не можна відновити. По-третє, проведено низку акцій спеціально для колаборантів та гауляйтерів, після яких ті не з'являються у публічних місцях.

Теги: #мелітополь #федоров

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