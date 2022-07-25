Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

У перші дні російської окупації Мелітополя, коли у місті проводилися масштабні проукраїнські мітинги, загарбники змушували мера міста Івана Федорова їх припинити, а також хотіли з'ясувати, хто "передає гроші на їх організацію з Америки".

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Федоров розповів, що другого або третього дня після окупації міста до нього в кабінет прийшли представники окупантів і вимагали зупинити проукраїнські мітинги в місті.

"Я питаю: "Як?". Кажу, що я мітинги не організовував, я навіть не виходив на них, щоб не наражати людей на небезпеку. А вони кажуть: "Зупини". Я знову кажу, що не можу. А вони запитують хто організатор. Я кажу, що немає конкретної людини, і люди виходять за власним бажанням. А окупанти кажуть, що не може так бути і запитують хто за це платить. Відповідаю, що ніхто. А вони: "Хто передає гроші з Америки?". Запитую з якої Америки, а вони запевняють, що мітингів просто так бути не може", - розповів мер.

Він зазначив, що росіяни не могли зрозуміти, що люди можуть виходити на акції протесту за власним бажанням.

"Я тоді їм розповів, що для українців це вже норма: коли ми не згодні з мером, з депутатом, президентом, з ким завгодно, ми виходимо та декларуємо, що ми не згодні. Ми виходимо на мітинги на Майдані відстоювати свої інтереси, до обладміністрації, до мерії і кажемо, що, наприклад, "мер поганий, тому що…". І це для нас норма. А у них дисонанс", - підсумував Федоров.



