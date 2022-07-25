Події

13:21 25.07.2022

Резніков сподівається досягти домовленості щодо постачання Україні сучасних танків

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Резніков сподівається досягти домовленості щодо постачання Україні сучасних танків

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україні вдасться домовитися з європейськими партнерами про постачання танків "Леопард", навчання на яких українських екіпажів буде проведено на полігонах країн Балтії.

Відповідаючи на запитання у національному телемарафоні в понеділок, чи можна очікувати постачання танків "Леопард" в Україну, Резніков сказав: "Я сподіваюся, що так. Насамперед ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки "Леопард", які готові нам передати. Це європейські країни. І спочатку – це наш план – це буде кілька десятків танків, на яких ми проводитимемо навчання наших танкових екіпажів. Найімовірніше, у країнах Балтії".

Він уточнив, що домовленості щодо надання Україні полігонів для навчання є з міністрами оборони країн Балтії.

"І після того, як танкові екіпажі будуть готові, тоді продовжуватимемо паралельно вести розмови про озброєння українських Збройних сил сучасними танками", - сказав міністр.

За його словами, йдеться не лише про "Леопарди", а й про інші танки, наприклад "Абрамс" (Abrams) американського виробництва.

Теги: #танки #домовленості

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