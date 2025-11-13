У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

В Ер-Ріяді розчаровані тим, що угоди, досягнуті під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії в травні 2025 року, поки що не виконуються, повідомляє в середу Axios із посиланням на джерела.

"Саудівська Аравія була розчарована тим, що багато домовленостей залишилися лише на папері, і не було активних дій", - передає портал.

Водночас Axios зазначає, що наразі американські та саудівські офіційні особи проводять інтенсивні переговори щодо широкого спектра угод, включно з оборонною, перед візитом до США спадкоємного принца Мухаммеда бен Салмана, який очікується 18 листопада.

Оборонна угода в разі її укладення забезпечить Саудівській Аравії гарантії безпеки з боку США, аналогічні тим, які отримав Катар у вересні цього року. Крім того, в Ер-Ріяді зацікавлені в закупівлях у США винищувачів F-35.

Крім того, за інформацією порталу, сторони обговорювали протягом останніх тижнів те, як можна тепер відновити переговори про нормалізацію відносин Саудівської Аравії та Ізраїлю.

У травні під час візиту Трампа в Ер-Ріяд США підписали з Саудівською Аравією угоду про постачання озброєнь на суму в $142 млрд.

Угода передбачає постачання Саудівській Аравії сучасного обладнання для ведення бойових дій, а також надання послуг американськими оборонними компаніями. Зокрема, йтиметься про співпрацю в навчанні військовослужбовців, обслуговуванні та модернізації систем озброєнь, у постачанні боєприпасів і запчастин.

Зі свого боку, Ер-Ріяд зобов'язався інвестувати в економіку США $600 млрд.

Крім того, країни уклали договори у сфері енергетики, досліджень космосу, видобутку ресурсів, технологій, боротьби з інфекційними захворюваннями.

