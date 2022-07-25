Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ

Російські окупанти в ніч проти понеділка обстрілювали Сумщину з мінометів та РСЗВ "Град", повідомив голова обладміністрації Дмитро Живицький.

"Учора ввечері, майже о 22-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Чотири прильоти. Без втрат та руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він додав, що 1:30 окупанти залпом із РСЗВ "Град" обстріляли території Краснопільської громади. Зафіксовано 20 прильотів.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - підсумував Живицький.