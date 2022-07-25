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09:57 25.07.2022

Втрати російського агресора в Україні сягнули 39700 осіб особового складу - Генштаб

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Втрати російського агресора в Україні сягнули 39700 осіб особового складу - Генштаб

Загальні бойові втрати ворога від початку військового вторгнення РФ в Україну орієнтовно становили близько 39700 осіб особового складу, за добу знищено 180 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.07 орієнтовно становили: особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано, танків - 1730 (+8) од., бойових броньованих машин - 3950 (+8) од., артилерійських систем – 876 (+7) од., РСЗВ - 257 (+2) од., засобів ППО - 116 (+3) од., літаків – 222 (+1) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5) од., крилатих ракет - 174 (+4) од., кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од., спеціальної техніки - 73 (+0) од.", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

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