Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 14 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених військовими діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Балаклійському (1) районах області, а також 1 у Немишлянському районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та дворові забудови, а також дах складського приміщення", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та тричі – на допомогу населенню та комунальним службам.

Піротехніки ДСНС ліквідували 5 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.