Уночі окупанти обстріляли школу та БК із мирними жителями у Чугуєві, кількість постраждалих уточнюється

У ніч проти понеділка російські військові знову обстріляли Чугуїв Харківської області, в результаті зруйновано цивільні об'єкти, де перебували мирні жителі, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні жителі. Наразі рятувальники розбирають завали, а отже, кількість постраждалих уточнюватиметься", - написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона закликала городян якомога обмежити переміщення вулицями.

"Прошу всіх зберігати спокій і наскільки можна обмежити пересування вулицями міста. Пам'ятаємо правила поведінки на період військових дій і користуємося перевіреними джерелами інформації", - написала Мінаєва.