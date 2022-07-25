Події

08:52 25.07.2022

Уночі окупанти обстріляли школу та БК із мирними жителями у Чугуєві, кількість постраждалих уточнюється

1 хв читати
Уночі окупанти обстріляли школу та БК із мирними жителями у Чугуєві, кількість постраждалих уточнюється

У ніч проти понеділка російські військові знову обстріляли Чугуїв Харківської області, в результаті зруйновано цивільні об'єкти, де перебували мирні жителі, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні жителі. Наразі рятувальники розбирають завали, а отже, кількість постраждалих уточнюватиметься", - написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона закликала городян якомога обмежити переміщення вулицями.

"Прошу всіх зберігати спокій і наскільки можна обмежити пересування вулицями міста. Пам'ятаємо правила поведінки на період військових дій і користуємося перевіреними джерелами інформації", - написала Мінаєва.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #чугуїв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 25.07.2022
За попередніми даними, нічних ударів по Чугуєву було завдано із ЗРК С-300, двоє мирних жителів поранено - поліція

За попередніми даними, нічних ударів по Чугуєву було завдано із ЗРК С-300, двоє мирних жителів поранено - поліція

08:44 25.07.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склади, будинок культури та навчальний заклад

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склади, будинок культури та навчальний заклад

08:07 25.07.2022
У Донецькій області поранено восьмеро людей у результаті російських обстрілів

У Донецькій області поранено восьмеро людей у результаті російських обстрілів

07:36 25.07.2022
Постраждала 10-річна дівчинка у результаті нічних російських обстрілів із РСЗВ трьох районів Дніпропетровщини

Постраждала 10-річна дівчинка у результаті нічних російських обстрілів із РСЗВ трьох районів Дніпропетровщини

07:16 25.07.2022
Росіяни в ніч проти понеділка знову обстріляли Нікополь, а в Запоріжжі тихо

Росіяни в ніч проти понеділка знову обстріляли Нікополь, а в Запоріжжі тихо

07:05 25.07.2022
Окупанти у неділю 30 разів обстріляли три громади Сумської області

Окупанти у неділю 30 разів обстріляли три громади Сумської області

07:02 25.07.2022
З території Енергодару залпи РСЗВ у напрямку Запоріжжя

З території Енергодару залпи РСЗВ у напрямку Запоріжжя

10:59 24.07.2022
За добу на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав – Синєгубов

За добу на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав – Синєгубов

10:56 24.07.2022
Голова Хмельницької ОДА повідомляє про вибухи на території області, працює ППО

Голова Хмельницької ОДА повідомляє про вибухи на території області, працює ППО

08:20 24.07.2022
За добу харківська поліція задокументувала понад 40 руйнувань у результаті ворожих обстрілів

За добу харківська поліція задокументувала понад 40 руйнувань у результаті ворожих обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

День української державності утверджуватиме зв'язок сучасних українців із багатьма поколіннями українського народу

Російський штурмовик Су-25 збила українська ППО у Дніпропетровській області

На Миколаївщині у суботу загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

На території Вуглегірської ТЕС тривають бої, ворог зазнає втрат

ОСТАННЄ

СБУ ідентифікувала всіх колаборантів та зрадників, які вступили до окупаційного "мвд рф" на Херсонщині

НБУ ввів в обіг пам'ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн

Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ

Втрати російського агресора в Україні сягнули 39700 осіб особового складу - Генштаб

Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: поранено дитину, є пошкодження інфраструктури, горіли поля

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 358 дітей, 684 дитини поранено

Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА