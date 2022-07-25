На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склади, будинок культури та навчальний заклад

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Коробочкине, Барвінкове, Черкаську Лозову, Печеніги, Циркуни, Одноробівку, Залиман, Чугуїв та Башкирівку Харківської області, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Унаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні будинки, господарські будівлі, складські приміщення, будинок культури, навчальний заклад. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.