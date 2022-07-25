Росіяни в ніч проти понеділка знову обстріляли Нікополь, а в Запоріжжі тихо

Росіяни, використовуючи реактивні системи залпового вогню, у ніч на понеділок знову обстріляли Нікополь, без жертв, а в Запоріжжі спостерігається спокійна обстановка.

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв кілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило. Без паніки", - написав Глава Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

Разом із тим, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі наразі обстановка спокійна та обстрілів не зафіксовано.

"У Запоріжжі все спокійно, прильотів не зафіксовано. Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали поза містом", - написав він у телеграм-каналі.