Події

22:17 24.07.2022

День української державності підкреслюватиме зв'язок сучасних українців із багатьма поколіннями українського народу

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День української державності підкреслюватиме зв'язок сучасних українців із багатьма поколіннями українського народу

Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня, сказав у відеозверненні у неділю увечері президент України Володимир Зеленський.

"Вперше. Відзначимо під час такої жорстокої війни – на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Тому що українців не зламати. День Української Державності буде затверджувати зв'язок українців, які зараз живуть, з багатьма поколіннями нашого народу", - сказав він.

За словами президента, "понад тисячу років державному досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру". "Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто у розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких самих характерів, але сотні років тому", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "лише ті, хто абсолютно не знає правди історії та абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас".

"Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за сторіччя. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо", - заявив він.

Теги: #зеленський #день_державності

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