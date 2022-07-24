За добу на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав – Синєгубов

За минулу добу в Харківській області немає постраждалих серед мирного населення внаслідок ворожих обстрілів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, штаб оборони Харкова не зафіксував обстрілу міста протягом ночі.

По області окупанти завдавали ударів по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Унаслідок обстрілів виникали пожежі: горіли господарські споруди, були влучання по відкритих територіях. Поблизу Балаклії через обстріл горіло міське звалище.