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09:02 24.07.2022

РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

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РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 39 520 військовослужбовців, за минулу добу ліквідовано 280 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 39520 (+280) ліквідовано, танків - 1722 (+14) од, бойових броньованих машин - 3942 (+13) од., артилерійських систем 869 (+5) од., РСЗВ - 255 (+2) од., засоби ППО - 113 (+0) од., літаків – 221 (+0) од., вертольотів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0), крилаті ракети - 170 (+3), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од., спеціальної техніки - 73 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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