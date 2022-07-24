Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, двоє - поранені

Минулої доби суботи в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 2 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 липня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.