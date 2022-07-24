SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

Американська компанія SpaceX у неділю, 24 липня, має намір за допомогою ракети-носія Falcon 9 запустити на орбіту чергову партію з 53 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомив спеціалізований сайт Spaceflight.

Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він має стати 54-м за рахунком виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та п’ятим цього місяця.

За весь час SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 2,6 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія повинен буде здійснити вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантиці.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. За даними SpaceX, інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 36 страхах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.