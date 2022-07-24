Події

07:55 24.07.2022

У результаті ворожих обстрілів горіло звалище під Балаклією

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У результаті ворожих обстрілів горіло звалище під Балаклією

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, 5 з яких: на ліквідацію пожеж – 5, зокрема на 1 пожежу, викликану обстрілами

"Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Ізюмському (1) районі області. За межами м. Балаклія горіло сміття на міському сміттєзвалищі на площі понад 1 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, упродовж доби бійці гарнізону ДСНС двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #пожежі #обстріли

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