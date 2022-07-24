Події

07:24 24.07.2022

Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва зросла до двох людей

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Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва зросла до двох людей

Кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Миколаєву збільшилася до двох осіб, серед них підліток, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні ввечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток", - написав Сєнкнкевич на телеграм-каналі в суботу ввечері.

Наразі збирається докладніша інформація про руйнування та поранених.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, в результаті обстрілу було поранено 16-річну дитину, під завалами залишалися люди.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли #сєнкевич

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