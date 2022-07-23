Події

22:03 23.07.2022

У результаті обстрілу Донецької області загинуло двоє людей, дев’ять людей поранено

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У результаті обстрілу Донецької області загинуло двоє людей, дев’ять людей поранено

Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області у п'ятницю та суботу загинуло 2 особи, ще 9 осіб отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 22-23 липня 2022 року ворожа армія РФ обстріляла м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, м. Сіверськ, а також с. Новомихайлівка та с. Ласточкине Покровського району Донецької області. Від артилерійських обстрілів загарбників загинули двоє чоловіків, мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали дев’ять мирних мешканців. Зазнали пошкоджень багатоповерхівки, десятки будівель приватного сектору та господарські споруди", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #розслідування #обстріли #донецька_область

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