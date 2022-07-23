Події

21:25 23.07.2022

Українці допомагали будувати Канаду, і Канада тепер допомагає Україні відбудовуватись – дружина прем'єра

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Українці допомагали будувати Канаду, і Канада тепер допомагає Україні відбудовуватись – дружина прем'єра

Канада продовжує підтримувати Україну в той час, як вона бореться за свободу і демократію, заявила дружина прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.

"Українці допомагали будувати Канаду, і тепер ми допомагаємо Україні відбудовуватися. Ми б не були Канадою зараз без України, і Україна не була б такою, як є, без канадців. Тож ми продовжуємо стояти за вас, коли ви боретеся за свободу та демократію та за наше спільне майбутнє. Ми ніколи не забудемо вас навіть коли іноді здається, що світ опікується чимось іншим. Ми розуміємо, що постійна допомога важлива, ми вас не кинемо наодинці (з агресором – ІФ)", - сказала Грегуар-Трюдо, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, що проходить у Києві в суботу.

Вона також наголосила на стійкості українців, і при цьому зазначила, що Канада надасть допомогу тим, хто змушений залишити країну. "Просто нечувані атаки проти беззахисних громадян і всі ці порушення гуманітарного права - це дуже лякає нас. Але стійкість українців стала ще більш видимою у всьому світі. Ніхто не повинен наражатися на таку небезпеку. У кожному куточку Канади ми бачимо підтримку українських громадян... Ми приймаємо українських біженців та допомагаємо, чим можемо", - розповіла Грегуар-Трюдо.

Дружина президента Чорногорії Лідія Джуканович зазначила, що Чорногорія та весь світ зараз підтримують Україну та висловила сподівання на те, що саміт стане платформою майбутньої співпраці у відновленні та побудові нової країни. "Нехай мир переможе", - сказала вона.

Дружина федерального президента Австрії Доріс Шмідауер пообіцяла, що Австрія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху відновлення та розвитку.

Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер звернула увагу на важливість надання Україні гуманітарної допомоги. "Все зараз стало в дефіциті: їжа, притулок, житло і навіть питна вода. Україна зараз дуже залежить від гуманітарної допомоги, нам треба вживати активних заходів, нам треба брати участь, де ми можемо, щоб допомагати дітям та їхнім родинам, які змушені тікати", - сказала вона.

Дружина президента Північної Македонії Елізабет Гергієвська повідомила, що дітям, які залишаються в Україні або перебувають в інших країнах, має надаватись як психологічна допомога, так і освітні послуги. "Треба використати всі ресурси, щоб відбудувати українську освітню систему та надавати допомогу освітнім ініціативам, які продовжують навчати дітей", - наголосила вона.

У свою чергу, перша леді Франції Бріжит Макрон повідомила, що її країна прийняла понад 20 тис. українців, які продовжують освіту. "Ви можете розраховувати на повну підтримку з нашого боку. Надаватимемо допомогу найбільш уразливим дітям, у яких були проблеми через хворобу чи війну", - сказала вона.

 

 

Теги: #канада #україна #допомога

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