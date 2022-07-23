Події

15:52 23.07.2022

Влучання в сховище зерна в Одеському морпорту не було, незначну пожежу загашено - ЗМІ

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Влучання в сховище зерна в Одеському морпорту не було, незначну пожежу загашено - ЗМІ

Унаслідок ракетного удару по Одеському морському торговельному порту виникла пожежа, влучання в сховище зерна не було, повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію начальниці координаційного пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк.

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговельний порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. Значних руйнувань у портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", – зазначила Гуменюк.

Також, за її інформацією, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасили рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. "У саме сховище зерна, за словами Наталії Гуменюк, влучання не було", - пише "Суспільне".

Теги: #порт #одеса

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