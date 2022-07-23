Генсек ООН беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі, якого було завдано наступного дня після підписання угод у Стамбулі щодо експорту зернових Чорним морем.

"Генеральний секретар беззастережно засуджує повідомлення про удари, завдані сьогодні в українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо гарантування безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів нужденних людей у всьому світі", - йдеться в заяві заступника прессекретаря Генсека ООН.

В ООН наголосили, що повне виконання домовленостей РФ, Україною та Туреччиною є обов'язковим.