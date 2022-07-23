ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

"Слідство встановило, що 5-та служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, зокрема Олександр Чуліндін, Марина Терентьєва та представники інших державних органів країни-агресора", - йдеться в повідомленні ДБР у суботу.

Також залучили до протиправної діяльності представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебралися" до Москви, зокрема Володимира Сівковича.

"Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який, у свою чергу, залучив до групи інших громадян України. Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала і передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України", - розповіли у ДБР.

Колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю, але насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.

Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Терентьєвій за ч. 1 ст. 114 (шпигунство).