Події

13:44 23.07.2022

СБУ затримала в Києві хакера, який викрадав бази даних українських банків

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СБУ затримала в Києві хакера, який викрадав бази даних українських банків

Співробітники кібердепартаменту Служби безпеки України затримали в Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

"Для одержання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків та підприємств і в такий спосіб отримував віддалений доступ до їхніх цифрових систем", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в суботу.

Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території Росії представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

За матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, на Донеччині кіберфахівці Служби безпеки викрили російського агента, який організував трансляцію прокремлівського контенту на тимчасово окупованій території регіону.

"Ним виявився місцевий житель, який був залучений спецслужбами РФ до проведення підривної діяльності проти нашої держави. Він використовував розроблений власноруч мобільний застосунок для операційних систем Android, Apple і телевізорів з підтримкою технології Smart TV", - наголошується в повідомленні.

Відповідні "ефіри" проросійські агітатори використовували для поширення гасел на підтримку загарбників і виправдання їхніх злочинів, зокрема на сході України.

Ворожого агента вдалося вивести на підконтрольну Україні територію, де його затримали співробітники СБУ. Чоловіку оголошено про підозру за статтею 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

На Черкащині затримано ще одного прокремлівського пропагандиста. Зловмисник популяризував окупаційні угруповання та підтримував їхні злочинні дії щодо вбивства українців, зокрема під час ворожих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

"Деструктивний контент оприлюднював у вигляді агітаційних повідомлень і репостів на персональній сторінці російської соцмережі "Однокласники", - зазначено в повідомленні.

Від початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала понад 1,2 тис. кіберінцидентів та кібератак на інформаційні системи органів державної влади та критичної інфраструктури України. Серед них – об'єкти "Укрзалізниці", "Укренерго", фінансові та телекомунікаційні компанії.

Теги: #банки #хакер

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