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16:17 12.01.2024

В Україні викрито хакера, який завдав американській компанії $2 млн збитків

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В Україні викрито хакера, який завдав американській компанії $2 млн збитків

Правоохоронці викрили хакера - жителя Миколаєва, який за два роки вивів у американської компанії на підконтрольні йому електронні гаманці майже $2 млн у криптовалюті.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі ГСУ Нацполіції спільно з колегами з Європолу під час міжнародної поліцейської операції викрили хакера", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в п'ятницю.

За даними слідства, житель Миколаєва інфікував сервери провідної американської компанії вірусом-майнером. "Починаючи з 2021 року він за допомогою власноруч розробленого програмного забезпечення автоматичного підбору паролів - так званого брутфорсу, "зламав" 1,5 тис. облікових записів дочірньої компанії. Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом", - наголошується в повідомленні.

Надалі, як інформують у відомстві, він створив комп'ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення чоловік створив понад мільйон віртуальних комп'ютерів.

"Встановлено, що за більш ніж 2 роки такої діяльності він вивів на підконтрольні електронні гаманці майже $2 млн у криптовалюті", - уточнено в повідомленні.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки в приміщеннях на території Миколаєва. Вилучено комп'ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації, інші докази протиправної діяльності.

За інформацією Офісу генпрокурора, у Нідерландах Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP - віртуальний командний пункт для невідкладного аналізу інформації, отриманої під час проведення слідчих дій на території України. Європол надав допомогу в блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами.

Тривають слідчі дії для встановлення можливих спільників фігуранта. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України).

 

Теги: #хакер #криптовалюта

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