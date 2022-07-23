Ворог атакував Одеський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр"

Ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр", вони влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Дві влучили в об'єкти інфраструктури порту", - написав він у телеграм-каналі.