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11:43 23.07.2022

Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України – Офіс президента

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Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України – Офіс президента

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України під співголовуванням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 липня провела друге засідання.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, учасники обговорили проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України.

"Група вважає, що НАТО й стаття 5 Вашингтонського договору залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. У зв’язку з цим курс на членство в Альянсі закріплений у Конституції України. У проміжний період, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію та в разі потреби –захистити себе й відновити свій суверенітет, територіальну цілісність і безпеку", - йдеться в повідомленні.

Для цього, на думку групи, знадобиться система багатосторонніх та двосторонніх належним чином ратифікованих угод між Україною та державами-гарантами. Документи, зокрема, сприятимуть розвитку та зміцненню сил оборони України.

"Після війни наша країна повинна стати гарантовано безпечною. Надзвичайно важливо, щоб повернулися всі українські громадяни, які були вимушені виїхати за кордон через широкомасштабне розширення російської агресії. Щоб інвестори з усього світу, включно, звичайно, з українськими, могли впевнено приводити сюди власні капітали. Нам потрібно кардинально підвищити рівень іноземних інвестицій, навіть у порівнянні з довоєнними роками", – сказав Єрмак.

За словами Расмуссена, "стабільність у євроатлантичному регіоні переплітається зі стабільністю та безпекою України".

"Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Ось чому для міжнародної спільноти доцільно – не лише морально, а й стратегічно – рішуче підтримувати безпеку України. Ми розглядаємо попередні моделі, але модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни", – наголосив він.

Теги: #безпека #робоча_група

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