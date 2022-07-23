Росіяни вранці обстріляли 4 громади Сумщини, у Шостці був вибух, є поранені – ОВА

Російські окупанти вранці в суботу, 23 липня, обстріляли чотири громади Сумщини, також пролунав вибух у Шостці, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація така: Юнаківська громада – близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6-ї ранку. Миропільська громада: о 6:30 розпочався мінометний обстріл громади, 10 приходів. Білопільська громада: після 7-ї ранку було два приходи з гранатомета. Також після 7-ї ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного з населених пунктів Хотінської громади", - написав він у фейсбуці в суботу.

Крім того, після 9-ї ранку в Шостці пролунав вибух.

"Є поранені. Усі подробиці згодом!" - повідомив голова ОВА.