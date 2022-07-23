Події

11:14 23.07.2022

В окупованій Кирилівці вночі було чути вибухи – мер Мелітополя

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В окупованій Кирилівці вночі було чути вибухи – мер Мелітополя

З 3:00 до 5:00 ранку в тимчасово окупованій Кирилівці (Мелітопольський район Запорізької області) було чути вибухи, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, цього року окуповане рашистами. Більше того, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району окупанти почали звозити свою військову техніку, в тому числі до Кирилівки. Вони сподівалися, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав", - написав він у телеграм-каналі.

Мер додав, що "чекаємо на підтвердження інформації".

 

Теги: #вибухи #кирилівка

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