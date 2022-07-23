Події

07:47 23.07.2022

На Харківщині задокументовано понад 40 руйнувань в результаті обстрілу за добу

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На Харківщині задокументовано понад 40 руйнувань в результаті обстрілу за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Харків, а також низку населених пунктів області, серед яких Золочів, Івашки, Циркуни, Скрипаї та П'ятницьке), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян, двоповерховий багатоквартирний будинок. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1,2 тис. машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції було доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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