Блінкен про підписання "коридору для українського зерна": Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього збою на сільськогосподарських ринках

Держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Росія виконає свої зобов'язання щодо "українського зернового коридору", підписані напередодні у Туреччині.

"Ми вітаємо сьогоднішнє зобов'язання завдяки ООН та зусиллям Турецької Республіки щодо забезпечення українською їжею тих, хто відчуває наслідки війни президента Путіна. Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього безпрецедентного збою на сільськогосподарських ринках", - написав він у твіттері в ніч на суботу.