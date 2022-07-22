Події

21:16 22.07.2022

Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

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Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакета військової допомоги - на суму $270 млн, повідомило видання Politico із посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі.

За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

Bloomberg зазначає, що у квітні США вже поставили Україні 121 одиницю Phoenix Ghost.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #зброя

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