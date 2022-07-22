Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн
Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакета військової допомоги - на суму $270 млн, повідомило видання Politico із посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі.
За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.
Також пакет включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.
Bloomberg зазначає, що у квітні США вже поставили Україні 121 одиницю Phoenix Ghost.