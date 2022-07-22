Події

19:26 22.07.2022

Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

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Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, підписана в п'ятницю в Стамбулі, дасть змогу відновити рух суден до українських портів найближчими днями, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Було досягнуто консенсусу щодо всіх процесів проходження та прибуття до порту призначення суден, виконання і контроль цього надзвичайно важливого плану забезпечуватиме Спільний координаційний центр, який буде створено в Стамбулі", – сказав він на церемонії підписання.

Ердоган наголосив, що ця ініціатива відіграє важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи, запобіганні можливому додатковому зростанню цін, спричиненому втратою врожаю через поточну спеку та посуху.

"Підтримка міжнародної спільноти, безперечно, має велике значення для успішної реалізації цього плану", – зазначив президент Туреччини.

Він також висловив сподівання, що зроблений у п'ятницю в Стамбулі спільний крок із Росією та Україною стане новим поворотним моментом, який відродить надії на мир, які з'явилися після переговорів у Стамбулі 29 березня цього року.

Ердоган наголосив, що затягування війни веде до дедалі більших людських та економічних витрат.

"Ми від самого початку говорили, що в цій війні не буде переможця, що не лише сторони, а й увесь світ зазнають втрат... Війна негативно позначається не лише на сторонах і країнах регіону, а й на всьому людстві, зокрема найвіддаленіших куточках світу", – заявив президент Туреччини.

Він висловив сподівання на якнайшвидше припинення війни, вважаючи, що "у встановленні миру не буде тих, хто програв".

"Ми будемо і далі діяти з усвідомленням відповідальності, яку покладає на нас наше розуміння цивілізації. Ми продовжуватимемо виконувати зобов'язання сусідства доти, доки в нашому регіоні не запанує мир", - підсумував Ердоган.

Теги: #зерно #угода #ердоган

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