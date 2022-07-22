Події

19:00 22.07.2022

Підписання стамбульської ініціативи дасть гарантію подальшої роботи агросектору України – Сибіга

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Підписання стамбульської ініціативи дасть гарантію подальшої роботи агросектору України – Сибіга

Розблокування експорту Україною зернових – це передусім гарантія подальшої роботи аграрного сектору України, написав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у фейсбуці в п'ятницю.

"Це робочі місця. Зарплати. Податки в бюджет. Адже внаслідок російської агресії в Україні було заблоковано більш як 20 млн тонн зерна, призначеного на експорт", - написав він.

"Цінуємо провідну роль ООН та активне сприяння Туреччини, що дозволило досягти конкретних домовленостей та вирішити "зернове питання". Наступним кроком, після підписання сьогоднішньої ініціативи, для її реалізації в Стамбулі буде створено Спільний координаційний центр. Він буде забезпечувати безперешкодне пересування суден для транспортування продовольства з українських портів", - зазначив Сибіга.

Заступник глави Офісу президента наголосив на важливості того, що "всю діяльність в українських територіальних водах контролюватиме лише Україна". "Під документом, де викладені всі умови функціонування ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, поставили підписи представники України, Туреччини та ООН", - нагадав він.

За словами Сибіги, "в умовах війни стійкість на економічному фронті є невід'ємною складовою нашої перемоги. Сьогодні робимо вкрай важливий крок у цьому напрямі. У Стамбулі підписана ініціатива щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів – "Одеси", "Чорноморська" та "Південного". Ця ініціатива тривалий час готувалася та обговорювалася з нашими ключовими союзниками та підтримана ними".

Як повідомлялося, Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

 

 

Теги: #зерно #експорт #коментар

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