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16:59 22.07.2022

Мінкультури задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

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Мінкультури задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

"Станом на 22 липня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 434 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, загалом унаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнувань та пошкоджень 129 об'єктів культурної спадщини, серед них – 22 пам'ятки національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойнововиявлені об'єкти культурної спадщини, також пошкоджено 105 об'єктів цінної історичної забудови.

За функціональним призначенням серед культурних об'єктів, які були знищені чи постраждали від окупантів: 149 релігійних споруд, із них 50 перебувають на обліку як пам'ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова; 46 меморіальних пам'яток на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століть; 33 музеї та заповідники; 41 бібліотека; 65 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших закладів культури.

Загалом злочини РФ зафіксовано у 15 регіонах України: 99 – у Харківській області; 97 – у Донецькій; 79 – у Київській; 44 – у Луганській; 38 – у Чернігівській; 28 – у Сумській; 16 – у Запорізькій; 8 – у Миколаївській; 6 – у Житомирській; 5 – у Києві; 5 – у Херсонській; 4 – у Дніпропетровській області, 2 – в Одеській, 2 – у Вінницькій, 1 – у Львівській.

"Українській культурі та національній спадщині завдано збитків майже на EUR6 млрд, і, судячи з дій та намірів, ця цифра лише збільшуватиметься", – наводить пресслужба відомства слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Теги: #культура #воєнні_злочини

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