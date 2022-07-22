Події

16:35 22.07.2022

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

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Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

В'їзд та виїзд із окупованого Маріуполя Донецької області буде закрито з п'ятниці до ранку понеділка для проведення фільтраційних заходів, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

"З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко всередині міста", - написав Андрющенко у телеграмі.

Він закликав жителів, що залишаються в місті, бути насторожі й не наражати себе на небезпеку. "Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному", - додав Андрющенко.

Теги: #маріуполь #фільтрація

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