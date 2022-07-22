Події

15:10 22.07.2022

Майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезли російські окупанти з Луганської області – голова ОВА

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Майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезли російські окупанти з Луганської області – голова ОВА

Майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини та вивезли, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї. Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки", - написав він у телеграм-каналі.

Так, наголосив Гайдай, два найпотужніші підприємства Луганської області – "Нібулон" та "Агротон" – майже завершили збирання врожаю, проте зерно націоналізувало кубанське підприємство.

"За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю", - заявив він.

Теги: #зерно #луганщина #окупанти

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