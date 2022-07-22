Рятувальники виявили під завалами обстріляної у Краматорську школи тіла трьох людей - ДСНС

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної російськими окупантами школи тіла трьох чоловіків, аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершено, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"О 09:10 завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи в місті Краматорськ. Проведено розчищення та розбір близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено із завалів тіла трьох чоловіків", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Загалом від рятувальників залучали 38 осіб особового складу та сім одиниць техніки, додатково один трактор, один автокран та один навантажувач місцевих органів влади.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього, завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута Донецької області.