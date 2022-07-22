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11:09 22.07.2022

Ізраїль надає допомогу Україні, але військову - з обережністю - посол

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Ізраїль надає допомогу Україні, але військову - з обережністю - посол

Ізраїль ухвалив стратегічне рішення про надання допомоги Україні, проте під час надання військової допомоги змушений виявляти обережність, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль, на жаль, розташовується у неблагополучному регіоні, це така порохова бочка, на вершині якої сидить Ізраїль. І загрози безпеці Ізраїлю, загрози життю і ізраїльським солдатам, і ізраїльським громадянам колосальні. Україна на сьогодні стикається з дуже сильним противником, наддержавою, в Ізраїлю в цьому сенсі ситуація інша, загрози інші, але це теж серйозна війна, війна з терором, яка потребує максимум ресурсів, максимум мобілізації суспільства. Через ці причини, через ті чутливі відносини, які ми маємо з Росією, ми думаємо передусім про свої інтереси й змушені виявляти обережність", - сказав він.

"Це не означає, що ми не допомагаємо Україні. З першого дня ми ухвалили стратегічне рішення надати максимальну допомогу Україні, яку ми можемо собі дозволити. Не перетинаючи "червоних ліній" і не поставивши під удар наші національні інтереси. Не створюючи загрози життю простим ізраїльтянам", - зазнач він.

Посол відзначив "сотні тонн гуманітарної допомоги, яку ми поставили - ліки, продовольство, прісна вода, генератори, установки для опріснення води. Це польовий шпиталь, який розміщений у районі Львова, і за час перебування ізраїльських лікарів там вони надали допомогу 6000 українцям - біженцям та місцевим мешканцям".

Крім цього, нагадав він, "десятки людей, яких було доставлено до Ізраїлю для лікування. Це діти з лікарні "Охматдит" із онкологічними захворюваннями. Це пацієнти, які були в ізраїльському польовому шпиталі, яких потім було вирішено перевести до Ізраїлю і там продовжити лікування".

На думку Бродського, "сфера охорони здоров'я - це та сфера, де Ізраїль має активно допомагати Україні й після війни теж. Потрібно буде відновлювати всю інфраструктуру, зокрема охорону здоров'я. Я думаю, буде правильно, що саме Ізраїль зробить внесок у створення нової, сучасної системи охорони здоров'я в Україні".

Теги: #ізраїль #бродський

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