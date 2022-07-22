Росіяни тримають три носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному - ВМС ЗСУ

Російські окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні в Чорному морі три носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Станом на 22 липня 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", у Середземному морі: п'ять ворожих носіїв ОТР "Калібр" і два ракетних крейсери, в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати шість ворожих кораблів та катерів", - зазначається у повідомленні у фесбуці.