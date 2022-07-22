Події

10:04 22.07.2022

Унаслідок масової атаки по Дніпропетровщині зруйновано три школи, житлові будинки, залізничну колію, пошкоджено газо- та водовід - ДСНС

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Унаслідок масової атаки по Дніпропетровщині зруйновано три школи, житлові будинки, залізничну колію, пошкоджено газо- та водовід - ДСНС

Вночі російська армія обстріляла три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський, атакували ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ, у Нікополі загинула жінка, дев'ятьох людей поранено, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій області.

"Під обстріли з РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Агресор випустив майже 100 снарядів. Попередньо загинула 60-річна жінка. Ще одна людина поранена. У місті пошкоджено 11 приватних будинків. Загорілися два автомобілі і три господарські будівлі. Зруйновано залізничну колію. Коли відновлять рух поїздів, наразі невідомо. Є пориви двох газопроводів та водоводів. Фахівці вже працюють, щоб відновити комунікації", йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив у склади, де зберігалося 30 тонн зерна. Обстрілом пошкодив трансформатор, через що декілька селищ залишилися без світла. На місці тривають роботи, щоб все полагодити. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі російські війська влучили по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській. По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Зайнялися два приватні будинки. Вогонь пожежники приборкали.

По Апостоловому ворог випустив сім ракет, зруйнував три школи міста. Поряд пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, восьмеро людей дістали поранень.

Теги: #війна #обстріли #дніпропетровська_область

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