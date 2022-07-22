Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, 683 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, близько 683 дітей поранено, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 358. Зросла кількість поранених - понад 683", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які дістали поранень унаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголосили в Офісі генпрокурора.