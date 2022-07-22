Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

Загальні бойові втрати ворога від початку військового вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали близько 39000 особового складу, за добу знищено 150 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 39000 (+150) од., танків / tanks - 1704 (+0) од., бойових броньованих машин - 3920 (+8)од., артилерійських систем 863 (+4) од., РСЗВ - 251 (+0) од., засоби ППО - 113 (+0) од., літаків - 221 (+0) од., вертольотів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3), крилаті ракети - 167 (+0), кораблі / катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од, спеціальна техніка -72 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.