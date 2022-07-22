Окупанти у п'ятницю вранці обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині

Російські окупанти у п'ятницю вранці обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, попередньо ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 22 липня, ворожих обстрілів зазнала Першотравнева громада Миколаївського району. Відомо про влучення в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Близько п'ятої години були обстріли села Новомиколаївка. Влучення переважно у відкриті території. Постраждалих немає. 07:30 відбувалися обстріли у напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що у Баштанському районі орієнтовно о 20:00 четверга та о 05:00 п'ятниці, 22 липня, були обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучення були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Вдень, 21 липня, о 14:00 обстрілів зазнало с. Зелений Клин Баштанської громади. Так, в результаті влучення боєприпасів та їх уламків за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави та пожнивних залишків.

Кім зазначив, що у четвер унаслідок ворожих обстрілів Галицинівської громади в селі Українка сталося займання сільськогосподарських будівель та техніки, за населеним пунктом села Лимани зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Постраждалих немає.

Також о 17:00 внаслідок обстрілу у с. Калинівка Воскресенської громади відбулося займання пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території.

Триває обстріл сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Водночас у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.