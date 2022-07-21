Рада міністрів Італії ухвалила рішення щодо проведення виборів до парламенту 25 вересня

Парламентські вибори в Італії відбудуться 25 вересня, повідомляє італійське телебачення із посиланням на рішення Ради міністрів країни.

"Президент Серджо Маттарелла розпустив парламент, Італія голосуватиме 25 вересня", - повідомляє телеканал РАІ.

До цього часу прем'єр Маріо Драгі виконуватиме обов'язки глави уряду, зазначає телебачення.

Раніше в четвер Маттарелла заявив, що дострокові вибори до парламенту слід організувати "не пізніше ніж через 70 днів" після рішення про розпуск.

Маттарелла у четвер ухвалив відставку голови ради міністрів Італії Маріо Драгі.