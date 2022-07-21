Події

19:59 21.07.2022

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

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Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом та подякував йому за підтримку у протидії російській агресії.

"Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Цінуємо введення санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!" написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #україна #розмова #президенти #коста_ріка

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