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19:23 21.07.2022

Україна прагне притягти до відповідальності за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво РФ - Проєкт міжнародного трибуналу

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Україна прагне притягти до відповідальності за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво РФ - Проєкт міжнародного трибуналу

Проєкт міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочин агресії Росії проти України, передбачає притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва РФ, повідомляє пресслужба глави держави.

За словами посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антона Кориневича, у війні Росії проти України існує дві площини відповідальності: держави та громадян Російської Федерації.

Так для притягнення до відповідальності держави є Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, арбітраж. Як зазначив Кориневич, у цьому напряму Україна вже давно працює.

Водночас, нині відсутні міжнародний суд чи суд, який може судити політичних і військових керівників РФ за злочин агресії.

"Якщо ми говоримо про індивідуальну відповідальність, то насамперед це відповідальність за найтяжчий первісний злочин – злочин агресії. Злочин агресії дуже часто називають матір'ю всіх злочинів, або the supreme international crime. Тому мета України – притягнення до відповідальності політичного й військового керівництва Росії за вчинення злочину агресії проти нашої держави", – наголосив він.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов звернув увагу на те, що востаннє за злочин агресії, який тоді називали злочином проти миру, окремих осіб судили Нюрнберзький та Токійський військові трибунали. Це мало великий розголос, результат і значення для історії загалом.

"Оскільки в Україні сьогодні – найбільша війна у Європі з 1945 року, то ми говоримо про те, що маємо знаходити відповідні юридичні рішення", – сказав Смирнов.

Як повідомляється, проєкт подібного міжнародного трибуналу може отримати назву Tribunal for Russia (Трибунал для Росії).

 

 

Теги: #росія #трибунал #агресія

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