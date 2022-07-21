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16:24 21.07.2022

У Берліні заявляють, що на початку тижня отримали з Канади турбіну для "Північного потоку"

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У Берліні заявляють, що на початку тижня отримали з Канади турбіну для "Північного потоку"

Міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" на початку тижня прибула з Канади до його країни, повідомляє Bloomberg.

"На початку цього тижня турбіна була у Німеччині", - пише агентство з посиланням на міністра.

У середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відремонтовану турбіну для "Північного потоку" доставляють із Канади, операцію буде виконано в належний термін.

"Цю турбіну нині перевозять із Канади, тому приводів обмежувати постачання газу (за "Північним потоком" - ІФ) більше немає", - заявила вона на пресконференції в Брюсселі.

За словами глави ЄК, турбіна "буде на місці вчасно". Конкретних термінів вона не назвала.

Водночас, на думку фон дер Ляєн, у цьому разі "могли б бути альтернативні варіанти турбін, які підійшли б. Ця турбіна - не єдина така у світі".

Раніше "Газпром" повідомив, що так і не отримав від Siemens офіційних документів, які дають змогу поставити газотурбінний двигун для компресорної станції "Портова" в умовах санкційних обмежень Канади та ЄС.

"Північний потік" нині здатний працювати на 40% потужності. Це пов'язано з тим, що одна з турбін магістралі через санкції Канади не повернулася з капітального ремонту на заводі в Монреалі. Крім того, на КС "Портова" завершився термін міжремонтного напрацювання до капітального ремонту й інших двигунів.

Раніше повідомлялося про намір Оттави дозволити вивіз зі своєї території турбіни для КС "Портова". Також у ЗМІ були публікації щодо того, що й надалі на заводі у Монреалі триватиме ремонт турбін із цієї станції.

Газопровід "Північний потік" розпочав роботу у 2011 році. У 2021 році магістраль транспортувала 59,2 млрд куб. м природного газу. Учасниками проєкту є "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON та Engie.

Теги: #фрн #північний_потік #турбіна

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